Czerwony, różowy, zielony, żółty. Dlaczego zorza ma różne kolory?

Spis treści: 01 Jak powstaje zorza polarna?

02 Od czego zależy kolor zorzy?

03 Zielony kolor zorzy

04 Czerwony i różowy kolor zorzy

05 Żółta zorza polarna

06 Fioletowa zorza polarna

07 Niebieski kolor zorzy

08 Jak obserwować zorzę polarną?

Choć najczęściej zorze (aurora borealis, aurora australis) widoczne są za kołami podbiegunowymi, to odpowiednie warunki sprawiają, iż widać je też nieco dalej. W dodatku wzmożona aktywność Słońca i bardzo silne rozbłyski sprawiają, że co jakiś czas barwne zorze da się oglądać nawet z Polski.

Kolorowe zjawisko nie tylko zachwyca, ale i rodzi pytania oraz wywołuje dyskusje - jak zorza powstała i dlaczego widzimy różne jej odcienie?

Jak powstaje zorza polarna?

Aby doszło do tego barwnego zjawiska, cząsteczki emitowane przez Słońce muszą się poruszać z bardzo dużą prędkością. Choć gwiazda ta cały czas wyzwala protony i elektrony, to dopiero podczas wybuchów lecą one w stronę naszej planety z prędkością, która wpływa na pojawienie się zorzy.

Wiatr słoneczny oddziałuje z ziemskim polem magnetycznym. Naładowane cząstki, przyspieszając i przenikając do ziemskiej atmosfery, wchodzą w reakcje z występującymi tam gazami. I to właśnie dzięki ich wzbudzaniu i jonizacji zorza zyskuje różne barwy. Jak to dokładnie wygląda?

Zdjęcie Zorza kojarzy się z biegunem północnym, ale występuje także wokół bieguna południowego (aurora australis), a nawet w innych punktach Ziemi. / Domena publiczna / Wikimedia

Od czego zależy kolor zorzy?

Kolory światła emitowanego podczas kontaktu zależą od wysokości, na której zachodzą reakcje i tego, z jakimi gazami łączą się emitowane przez Słońce, pędzące na nas cząstki. Cząsteczki gazów w naszej atmosferze są wzbudzane przez materię wiatru słonecznego, a to powoduje, że uwalniana jest energia i emitowane są promienie światła widzialnego i niewidzialnego.

Jakie można zaobserwować kolory zorzy? Rozmaite: czerwony, zielony, pomarańczowy, żółty, niebieski, różowy i fioletowy. Z czego wynikają te kolory?

Zdjęcie Zorze zwykle widać w okolicach biegunów, ale można je czasem obserwować także w Polsce. / 123RF/PICSEL

Zielony kolor zorzy

Kiedy występujący na niższych wysokościach tlen jest wzbudzony, powoduje to, że zorza pojawia się w odcieniach zieleni. W połączeniu z większą zdolnością oka do wychwytywania spektrum barw zielonych, sprawia to, że jest to najbardziej dominujący i najczęściej obserwowalny kolor zorzy polarnej.

Czerwony i różowy kolor zorzy

Falujące pasma i wstęgi w kolorach czerwieni obserwowane są rzadko, taki kolor powstaje tylko podczas niezwykle intensywnej aktywności słonecznej. Co ciekawe, ten kolor również powstaje w wyniku reakcji zachodzących z tlenem. Tutaj chodzi jednak o dużo większe wysokości, powyżej 240 km. Jest tam mniejsze stężenie tlenu, co w efekcie po wzbudzeniu cząstek daje barwę czerwoną, wpadającą też w odcienie różowego i pomarańczowego.

Żółta zorza polarna

Żółtą barwę zorzy, podobnie jak w przypadku czerwonej, obserwuje się rzadko. Żółty spektakl na niebie zobaczymy wtedy, kiedy dojdzie do zderzenia cząstek z mieszaniną azotu i tlenu. Występowanie tej barwy także wiąże się z dużą aktywnością Słońca.

Fioletowa zorza polarna

Kolor fioletowy i fiolet wpadający w róż w przypadku zorzy powstaje, gdy dochodzi do interakcji z azotem na mniejszych wysokościach, ale wciąż powyżej ok. 100 km. Te kolory są widoczne gołym okiem tylko wtedy, jeśli zorza polarna jest wystarczająco intensywna, co również wiąże się z wysoką aktywnością słoneczną.