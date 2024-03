ESA ma kłopoty z teleskopem ciemnej materii. Potrzebne rozmrażanie

Niektóre gwiazdy we Wszechświecie różnią się jasnością, ale większość jest stabilna przez wiele milionów lat. Kiedy więc nasze instrumenty wykryły słaby, stopniowy spadek liczby napływających fotonów, wiedzieliśmy, że to nie one – to my.

Stwierdziła w oświadczeniu Mischa Schirmer, naukowiec zajmujący się kalibracją w Euclid.