Gigantyczna asteroida może uderzyć w Ziemię 14 lutego 2046 roku

Wspomniana asteroida przeleci blisko Ziemi nieraz. Do najbliższego spotkania ma dojść 14 lutego 2046 r. To właśnie wtedy może dojść do wspomnianego zderzenia, którego to współczynnik prawdopodobieństwa z czasem może maleć. Z czego to wynika?

Nowo poznane asteroidy wymagają badań. Te wstępne często zakładają wyższe ryzyko kolizji, ale późniejsze oraz dokładniejsze obserwacje zazwyczaj sprawiają, że naukowcy mają więcej szczegółów danych i prawdopodobieństwo zderzenia spada. W przypadku DW 2023 może być podobnie.

Asteroida ma wielkość basenu olimpijskiego

Rozmiar asteroidy DW 2023 oszacowano na około 50 m. To oznacza, że obiekt jest wielkości basenu olimpijskiego. Wpadnięcie tak dużej skały w atmosferę Ziemi mogłoby wyrządzić na powierzchni szkody. Planetoida mogłaby nie ulec całkowitemu spaleniu, choć zapewne rozpadłaby się na mniejsze fragmenty.

Na szczęście szanse na to są bardzo niewielkie. Co nie zmienia faktu, że ludzkość może kiedyś spotkać się z większym problemem, o czym NASA wie.



NASA chce stworzyć system ochrony planetarnej

NASA zdaje sobie sprawę z przyszłych zagrożeń i dlatego podjęto kroki do stworzenia systemu ochrony planetarnej przed ewentualnymi asteroidami. W tym celu przeprowadzono misję DART, która polegała na uderzeniu skały statkiem kosmicznym.

Misja zakończyła się sukcesem i trajektoria asteroidy uległa pewnym zmianom. Dokładniejsze badania przeprowadzi na uderzonym przez DART obiekcie sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej o nazwie HERA, która doleci do celu w 2026 r.