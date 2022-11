30 listopada ma szansę przejść do historii lotów kosmicznych. Tego dnia rakieta Falcon 9 koncernu SpaceX wyniesie w kosmos pierwszy, całkowicie prywatny pojazd kosmiczny z księżycowym lądownikiem. Japoński start-up ispace ma szansę wygrać elitarny wyścig wśród prywatnych firm i na wiosnę 2024 umieścić lądownik HAKUTO-R M1 na powierzchni Księżyca. SpaceX zapewnia, że na razie wszystko przebiega zgodnie z planem i rakieta z japońskim lądownikiem powinna wystartować nad ranem nie wcześniej niż ok. 3:39 (czyli według naszego czasu 9:40).

Lądownik HAKUTO-R Moon wielkością przypomina wannę z hydromasażem. Waży 1050 kilogramów, z czego 30 kilogramów to ładunek. Na pokładzie lądownika oprócz małego mini-łazika jest kilka ciekawych rzeczy, w tym płyta CD zawierająca piosenkę japońskiego zespołu rockowego.



Oto lista 7 rzeczy, które lądownik HAKUTO-R zabierze na Księżyc w ramach 30-kilogramowego ładunku:



Najciekawszym elementem ładunku misji HAKUDO-1 jest niewątpliwie mini-łazik księżycowy Rashid, który został zbudowany przez agencję kosmiczną Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Łazik Rashid ma przez 14 dni (jeden dzień księżycowy) jeździć po powierzchni Srebrnego Globu aż do wyczerpania akumulatorów.

Trzy etapu księżycowej misji HAKUTO-R

Po wystrzeleniu z Ziemi lądownik księżycowy HAKUTO-1 będzie potrzebował od 3 do 5 miesięcy, aby wreszcie wylądować na powierzchni Srebrnego Globu. Jako miejsce lądowania wybrano krater Atlas, który znajduje się na skraju obszaru Księżyca zwanego "Morzem Zimna". Autorzy misji przewidują, że japoński pojazd wyląduje na powierzchni Księżyca pod koniec kwietnia 2023 roku. Plany firmy ispace są bardzo ambitne.



Najważniejsze jest to, że nasza misja to nie tylko lądowanie na Księżycu

Na stronie japońskiego start-up'u ispace możemy się dowiedzieć, że projekt misji księżycowej HAKUTO-R ma mieć trzy etapy. Pierwszy oznaczony skrótem M1 (rozpocznie się 30 listopada) ma jeden cel - bezpieczne lądowanie na Księżycu.



