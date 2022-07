Takie niesamowite plany mają Japończycy z Uniersytetu w Kyoto i firmy Kajima. Projektanci i inżynierowie zaprezentowali koncepcję pierwszej bazy na Księżycu ze sztuczną grawitacją. Oznacza to, że kolonizatorzy będą mogli w niej żyć w warunkach zbliżonych do ziemskich. To bardzo ułatwi im wykonywanie codziennych zadań i pozytywnie wpłynie na ich kondycję fizyczną.

Na zaprezentowanej animacji możemy zobaczyć szklany obiekt, który znajduje się w bezustannym ruchu i wykonuje cztery pełne obroty w ciągu jednej minuty. Jak tłumaczą naukowcy, taki szybki obrót pozwala wytworzyć siłę odśrodkową w celu uzyskania "normalnej grawitacji".

Pierwsza księżycowa baza ze sztuczną grawitacją

Yosuke Yamashiki, dyrektor Centrum Kosmologii Człowieka SIC na Uniwersytecie w Kioto, przyznał w trakcie prezentacji, że "Nie ma podobnego planu w programach eksploracji kosmosu w innych krajach". Japońska koncepcja ma być zatem wyjątkową na skalę światową, podobnie jak budowane pojazdy do eksploracji Księżyca od Toyoty czy Lexusa.

Niestety, naukowcy z Kraju Kwitnącej Wiśni nie ukrywają, że plany budowy masywnej konstrukcji potrwają blisko 100 lat. Jest jednak szansa, że już w 2050 roku na naturalnym satelicie naszej planety pojawi się mniejsza, eksperymentalna wersja takiego obiektu. Japończycy chcą pokazać całemu światu, że to ich kraj będzie dominował w kosmosie w kwestiach najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

Stan nieważkości prowadzi do degradacji organizmu

Co ciekawe, inżynierowie z Uniersytetu w Kyoto i firmy Kajima zamierzają docelowo zbudować dwa duże obiekty ze sztuczną grawitacją, jeden o nazwie Lunar Glass będzie przeznaczony do użytku na Srebrnym Globie, tymczasem Mars Glass, jak sama nazwa wskazuje, pojawi się na Czerwonej Planecie.

Ponieważ turystyka kosmiczna staje się coraz bardziej powszechna, muszą istnieć sposoby na "zmniejszenie wpływu pewnych czynników na zdrowie ludzi żyjących na Księżycu lub Marsie, które mogą być spowodowane m.in. niską grawitacją". Badania przeprowadzone przez NASA pokazują, że długie przebywanie w stanie nieważkości prowadzi nie tylko do utraty masy kostnej i mięśniowej, ale również mogą występować u astronautów mikro-udary czy problemy z układem krwionośnym.