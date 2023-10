Satelita dysponuje potężną anteną, która po rozłożeniu osiąga 64m2. Należy do firmy AST SpaceMobile, i już sprawia problemy astronomom, ponieważ utrudnia prowadzenie obserwacji kosmosu przez swój blask. Co więcej, to dopiero pierwszy z całej floty, która ma zapewnić dostęp do internetu 4G i 5G ludziom na całym świecie.

Gdzie najlepiej wypatrywać satelity Bluewalker 3

Satelita będzie widoczny na niebie wieczorem, w związku z czym nie będziemy musieli się martwić nieprzespanymi nocami. Należy go szukać wysoko na niebie jako bardzo jasny poruszający się ze stałą prędkością punkt. Będzie przelatywał wielokrotnie przez sam środek nieboskłonu, co za tym idzie, nie powinno być większych problemów, aby go wypatrzeć.

10 października będziemy mogli oglądać jeden przelot satelity, który rozpocznie się o godzinie 20:39:37 i potrwa do 20:40:52. Szacuje się, że Bluewalker 3 może osiągnąć jasność nawet 4,0 mag. Dla porównania, trzecie pod względem jasności ciało na nocnym niebie, Wenus, osiąga jasność 4,6.