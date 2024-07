Kiedy porzucą ISS? Jest harmonogram startu rosyjskiej stacji kosmicznej

O budowie rosyjskiej stacji kosmicznej było w ostatnich latach coraz głośniej, szczególnie po inwazji Putina na Ukrainę, która postawiła pod znakiem zapytania współpracę w ramach Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, będącej przecież symbolem owocnej współpracy w eksploracji kosmosu. Rosja ogłosiła plany wystrzelenia stacji kosmicznej Russian Orbital Service Station (ROSS) na niską orbitę okołoziemską jeszcze w 2022 roku, jednak dopiero teraz Roskosmos zdecydował się zaprezentować bardziej szczegółowy plan działania na najbliższe lata.

Poinformował, że czteromodułowa rosyjska stacja kosmiczna będzie gotowa do 2030 roku (docelowo będzie jednak większa!) i umożliwi im prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które były niemożliwe na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) ze względu na ograniczenia i umowy międzynarodowe. Rosjanie w dość oczywisty sposób sugerują więc, że mają w planach prace badawcze w zakresie jakiegoś rodzaju kosmicznej broni.

[Nowa stacja] rozwiąże problemy rozwoju naukowo-technologicznego, gospodarki narodowej i bezpieczeństwa narodowego, które nie są dostępne w rosyjskim segmencie ISS ze względu na ograniczenia technologiczne i warunki umów międzynarodowych cytuje Reuters informacje podawane przez Roskosmos.

Ambitne kosmiczne plany Rosji

Warto też wyjaśnić, że ten 2030 rok to data rozmieszczenia wszystkich czterech zapowiedzianych modułów, bo plany dla poszczególnych sekcji są zdecydowanie ambitniejsze. Stojący na czele rosyjskiej agencji kosmicznej Jurij Borysow ogłosił bowiem, że pierwszy moduł naukowo-energetyczny ma zostać wystrzelony już w 2027 r., kolejne będą dołączać stopniowo do 2030 roku, a następnie do 2033 roku w planach są jeszcze dwa kolejne.