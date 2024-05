Kolejny potężny wybuch na Słońcu. Największy od niemal 20. lat

Koronalny wyrzut masy znów dotrze do Ziemi?

Gigantyczny wybuch miał miejsce 14 maja, był to rozbłysk klasy X8,7 (wcześniej podawano X8,8, jednak NOAA to skorygowała). To znaczący przeskok, ponieważ poprzednia najsilniejsza eksplozja w maju była klasy X5,8 - i ten rozbłysk wywołał rozległe, efektowne zorze widoczne z wielu zakątków Ziemi - największe od 2003 roku.

Czy określona jako największa w tym cyklu słonecznym eksplozja również przyczyni się do gwałtownych zaburzeń pola magnetycznego Ziemi, a przy tym do powstania spektakularnej zorzy, jak miało to miejsce niedawno? Badacze z NOAA określili, jakie są szanse, że i tym razem jakikolwiek CME związany z rozbłyskiem dotrze do Ziemi.