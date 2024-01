Kometa 62P/Tsuchinshan zbliża się do Ziemi. Jak obserwować?

Już w poniedziałek 29 stycznia kometa 62P/Tsuchinshan znajdzie się najbliżej Ziemi. Nazywana jest również „lornetkową", ponieważ do jej obserwacji potrzebujemy minimum zwykłej lornetki. 62P/Tsuchinshan jest kometą okresową, zbliża się do naszej planety co 6.5 roku, dlatego też warto zwrócić na nią uwagę.

Zdjęcie Zdjęcie przedstawia kometę C2020F3 Neowise odkrytą 27 marca 2020 roku / 123RF/PICSEL