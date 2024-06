Kosmiczny Teleskop Hubble'a z usterką. NASA chce ratować obserwatorium

Kosmiczny Teleskop Hubble'a to obserwatorium, które wystrzelono ponad trzy dekady temu. Nadal działa, choć wykazuje oznaki starości. Objawia się to kolejnymi usterkami, których w ciągu ostatnich lat było kilka. Na szczęście NASA ma pomysł na to, jak wydłużyć jego żywotność.

Kosmiczny Teleskop Hubble'a z nową usterką

W maju Kosmiczny Teleskop Hubble'a został dotknięty kolejną awarią. Tym razem usterka związana była z jednym z żyroskopów, co pozwala nakierowywać obserwatorium na konkretne cele. Teleskop został przełączony w tryb awaryjny.

Niestety NASA stwierdziła, że uszkodzonego żyroskopu nie da się naprawić. To oznacza, że Kosmiczny Teleskop Hubble'a dysponuje już tylko dwoma sprawnymi elementami tego typu z wszystkich sześciu, które są na jego pokładzie.

NASA ma pomysł związany z ratowaniem teleskopu

Usterka jest poważna, ale nie sprawi, że Kosmiczny Teleskop Hubble'a trzeba będzie dezaktywować. Pomysł NASA polega na tym, aby przełączyć go w tryb jednego żyroskopu. Natomiast drugi z pozostałych sprawnych trafi do rezerwy i zostanie ewentualnie wykorzystany z czasem.

Hubble obserwuje wszechświat od trzydziestu lat i będzie to robił przez wiele lat. powiedział Mark Clampin, dyrektor Wydziału Astrofizyki i Dyrekcji Misji Naukowych w siedzibie NASA

NASA planuje przełączyć Kosmiczny Teleskop Hubble'a w tryb jednego żyroskopu w połowie czerwca. Pozwoli to teoretycznie na wydłużenie żywotności obserwatorium do 2035 r., gdyż do tego czasu oszacowano (na 70 proc.) sprawność dla jednego żyroskopu. Ma to jednak pewne wady. Przechodzenie do kolejnych celów naukowych ulegnie wydłużeniu. Dlatego wyliczono, że efektywność planowania zmniejszy się o 12 proc.

Żyroskopy to elementy, które w przypadku Kosmicznego Teleskopu Hubble'a bywały wadliwe już wcześniej. Wymieniano je już w trakcie misji serwisowych z udziałem astronautów, które były realizowane pomiędzy grudniem 1993 r. a majem 2009 r. z użyciem wahadłowców kosmicznych.

Jakiś czas temu padł nawet pomysł, aby dla Kosmicznego Teleskopu Hubble'a przeprowadzić jeszcze jedną misję serwisową. W tym celu myślano o wykorzystaniu kapsuły załogowej Dragon firmy SpaceX. Na propozycji jednak się skończyło i nic z tego nie wyszło.