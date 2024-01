Na pierścieniach Saturna zarejestrowano tajemnicze cienie

Naukowcy już od dawna obserwują te tajemnicze cienie pojawiające się co jakiś czas. Ich wygląd porównują do zjawy poruszającej się po pierścieniach Saturna. Można je dostrzec w różnych miejscach, wszystko zależy od tego, w jakim cyklu orbitalnym znajduje się aktualnie planeta.

Cienie na pierścieniach Saturna

Saturn podobnie jak Ziemia ma nachyloną oś, co za tym idzie, podlega zmianom sezonowym, jednak są one trochę inne niż na Ziemi. Jak podaje NASA, pory roku na Saturnie trwają po około siedem lat. To nachylenie jest również istotne w przypadku prowadzenia obserwacji tajemniczych „szprych”.

Z biegiem czasu obserwacje wykazały, że liczba i wygląd szprych mogą się różnić, wszystko zależy od sezonowego cyklu Saturna. Hubble’a będzie miał za zadanie zbadać tajemnicze cienie w szczytowej fazie aktywności, podczas równonocy Saturna, co ma pozwolić badaczom na odkrycie tajemnic niewyjaśnionego zjawiska.

Obserwacje tajemniczych „szprych”

Pierwsze dowody na pojawianie się tajemniczych „szprych” na pierścieniach Saturna dostarczyła sonda misji Voyager w latach 80. XX wieku. Następnie ich obserwacji w szczycie sezonu dokonała sonda Cassini, wysłana w kierunku Saturna w 1997 roku, natomiast w 2004 roku stała się pierwszym sztucznym satelitą gazowego olbrzyma.

Teraz astronomowie chcą wykorzystać możliwości Hubble’a, by w końcu wyjaśnić pochodzenie tych tajemniczych cieni. Najwięcej odpowiedzi na ich temat mają przynieść obserwacje poczynione podczas równonocy Saturna w 2025 roku.

Podejrzewa się, że przyczyną szprych jest zmienne pole magnetyczne planety. Planetarne pola magnetyczne oddziałują z wiatrem słonecznym, tworząc środowisko naładowane elektrycznie. Na Ziemi, kiedy te naładowane cząstki uderzają w atmosferę, jest to widoczne na półkuli północnej jako zorza polarna. tłumaczy NASA.