NASA: Jest zielone światło do lądowania ludzi na Marsie

- Naszym celem jest zastosowanie tego, czego nauczyliśmy się żyjąc i działając na Księżycu, a następnie udać się dalej w otchłań Układu Słonecznego. Naszym planem jest, aby ludzie chodzili po Marsie do 2040 roku - powiedział Bill Nelson, administrator NASA.

NASA chce wysłać ludzi na Marsa do 2040 roku

Chociaż NASA ma wysłać ludzi na Czerwoną Planetę do roku 2040, to jednak eksperci ze świata przemysłu kosmicznego uważają, że dojdzie do tego znacznie szybciej, bo już w połowie lat 30. Jeszcze szybciej na Marsa wyśle ludzi Elon Musk. Miliarder zapowiada to wydarzenie na 2029 rok. Tymczasem powrót na Księżyc ma nastąpić w 2025 roku, a druga, o wiele dłuższa misja w 2028 roku.

Reklama

Agencja ma dysponować w latach 30. budżetem opiewającym na grubo ponad 30 miliardów dolarów. W 2023 roku już do dyspozycji będzie miała o 2 miliardy więcej niż w obecnym roku, czyli w sumie 26 miliardów dolarów. Ten rok będzie obfitował w wiele spektakularnych misji kosmicznych. Wśród nich znajdzie się oblot Księżyca, dzięki rakiecie SLS i kapsule Orion oraz próba zniszczenia planetoidy.

26 miliardów dla NASA i 2 biliony dolarów na zbrojenie

NASA zapowiada też regularne załogowe misje na Księżyc. Mają one odbyć się w 2028, 2029 i 2030 roku. Nie możemy zapomnieć również o budowie księżycowego portu kosmicznego o nazwie Gateway, następcy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, próbie dostarczenia próbek skał z Marsa, wyniesienia Kosmicznego Teleskopu Nancy Grace Roman czy powstaniu systemu wykrywania małych kosmicznych skał.

Niestety, żaden kraj na świecie nie przeznacza tak gigantycznych kwot na badania przestrzeni kosmicznej, które w nieoceniony sposób poszerzają naszą wiedzę o Wszechświecie. Roczne światowe wydatki na zbrojenie wynoszą 2 biliony dolarów, czyli blisko 100 razy więcej, niż budżet NASA. To pokazuje, jak wciąż prymitywnym gatunkiem jesteśmy, który traci czas i pieniądze na wojny, zamiast podróżować po kosmosie i szukać odpowiedzi na odwieczne pytania.