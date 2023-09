NASA szykuje się do startu Psyche. Statek poleci wielką rakietą SpaceX

NASA obecnie ma planach wiele misji kosmicznych. Jak dobrze wiemy agencja szykuje się do powrotu ludzi na Księżyc, ale w międzyczasie pracuje nad innymi projektami, które mają duże znaczenie dla nauki. Jednym z nich jest Psyche, którego celem jest metaliczny obiekt w pasie planetoid o tej samej nazwie.

Sonda Psyche poleci na pokładzie rakiety Falcon Heavy SpaceX

Start Psyche został zaplanowany na 5 października. Tego dnia sonda NASA zostanie wystrzelona rakietą dostarczoną przez SpaceX. Będzie to Falcon Heavy, który wystartuje z Centrum Kosmicznego imienia Johna F. Kennedy'ego na Florydzie. Okienko startowe dla misji potrwa do 25 października.

Falcon Heavy to wielka rakieta SpaceX, która składa się z trzech pierwszych stopni. Do tej pory została ona wykorzystana w misjach tylko kilka razy. Psyche będzie kolejną i z pewnością będzie co oglądać, bo starty tej rakiety są bardzo spektakularne.

Po starcie sondę czeka kilkuletnia podróż do celu, który znajduje się w pasie planetoid pomiędzy Marsem a Jowiszem. Jest nim metaliczna skała. Statek ma tam dotrzeć dopiero latem 2029 r. Trzy lata wcześniej, bo w 2026 r. przeleci nad Czerwoną Planetę i dzięki jej asyście grawitacyjnej nabierze prędkości do dalszej drogi.

Zdjęcie Sonda Psyche opracowana przez NASA / NASA/Frank Michaux / materiały prasowe

"Nie mogę się doczekać pierwszych zdjęć. Będą spektakularne, kiedy w końcu zobaczymy, jak ta metalowa asteroida wygląda z bliska." - powiedziała Lori Glaze, dyrektor Wydziału Nauk Planetarnych NASA, podczas środowej konferencji prasowej

Statek NASA zbada metaliczną planetoidę

Celem misji NASA jest planetoida o nazwie 16 Psyche, która jest metaliczna. Obiekt mierzy około 280 km i może dostarczyć wielu nowych informacji na temat początków Układu Słonecznego. Sonda ma badać ten obiekt przez co najmniej 26 miesięcy i zbliży się do niego finalnie na odległość zaledwie 64 km nad powierzchnią.

16 Psyche to tajemniczy obiekt, który nigdy nie został dokładniej zbadany. Naukowcy spodziewają się powierzchni w dużej mierze z metali, ale powinno tam być coś jeszcze. Skały, siarka? Tego nie wiadomo i misja NASA ma pozwolić na odkrycie szczegółów. Projekt kosztował agencję aż 1,2 mld dolarów. Statek wykorzysta w trakcie badań trzy instrumenty i są to spektrometr promieniowania gamma oraz neutronów, kamera wielospektralna i magnetometr.