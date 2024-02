Niesamowita poświata atmosfery Ziemi uchwycona z pokładu ISS

Astronauci znajdujący się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mają okazję oglądać Ziemię w sposób, którego nie mamy na powierzchni. Na szczęście członkowie załogi ISS dysponują nowoczesnymi aparatami, które umożliwiają im przechwytywanie widoków na zdjęciach, które potem udostępniane są dla wszystkich. NASA pochwaliła się nową fotografią, na której uchwycono bardzo ciekawe zjawisko.

Z pokładu ISS uchwycono niesamowitą poświatę atmosfery Ziemi

Zdjęcie widoczne niżej zostało zrobione z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 21 stycznia 2024 r. Wykonano je w trakcie przelotu ISS nad Pacyfikiem w okolicy Papui-Nowej Gwinei. Stacja znajdowała się wtedy około 415 km nad powierzchnią Ziemi. Na fotografii widać niesamowite zjawisko w atmosferze, którego efektem jest złotawa poświata.

Zdjęcie Złotawa poświata w atmosferze Ziemi widoczna z pokładu ISS. / NASA / materiał zewnętrzny

Takie zjawisko powstaje w momencie, gdy światło słoneczne oddziałuje z atomami i cząsteczkami ziemskiej atmosfery. Dzieje się tak, gdy cząsteczki azotu, tlenu, sodu i ozonu są wzbudzane przez promieniowanie ultrafioletowe światła słonecznego. Następnie emitują światło podczas zderzania się ze sobą.

Podobne zjawiska najlepiej widać nocą. Pozwoliło to na zwiększenie ekspozycji i przy okazji na zdjęciu w tle widać liczne gwiazdy, co nie byłoby możliwe w trakcie aktywności słonecznej. Na fotografii po lewej stronie można również dostrzec moduł Nauka, który do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej został dostarczony przez Rosjan. Widać również rosyjski Priczał.

Noc na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej trwa tylko 45 minut

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna porusza się naprawdę szybko. Jedno okrążenie Ziemi zajmuje ISS około 90 minut. To oznacza, że dzień i noc trwają tam po około 45 minut. Dlatego przechwytywanie zdjęć bez udziału Słońca może odbywać się w niedługich odstępach czasu.

W ramach ciekawostki warto dodać, że widoczny na zdjęciu moduł Nauka został podłączony do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej latem 2021 r. Prace nad nim mocno przeciągały się w czasie i trwało to naprawdę długo. Później Roskosmos dołączył wspomniany wcześniej Priczał, który zadokowano w listopadzie tego samego roku.