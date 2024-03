Taka koniunkcja zdarza się raz na setki lat

„Rogata kometa” 12P/Pons-Brooks staje się coraz jaśniejsza na nocnym niebie. Astronomowie szacują, że w kwietniu stanie się na tyle wyraźna, by być widoczną gołym okiem. Jednak nawet jeżeli nie osiągnie wymaganej jasności na granicy widzialności co najmniej 6 mag., to i tak będzie można ją dostrzec już za pomocą lornetki.

8 kwietnia będzie miało miejsce całkowite zaćmienie Słońca, niestety widoczne jedynie z terenów Ameryki Północnej. Jednak możemy pocieszyć się, że wydarzenie będzie szeroko transmitowane w różnych social mediach, także przynajmniej częściowo będziemy mogli doświadczyć tego niezwykłego widowiska.

Obserwatorzy nieba już zacierają ręce na nadchodzącą perspektywę uchwycenia bardzo nietypowego i niezwykle rzadkiego ustawienia komety z zasłoniętym Słońcem. Są duże szanse, że podczas zaćmienia kometa ukaże się na niebie bardzo wyraźnie. Oświetlona żarem naszej gwiazdy „rogata kometa” staje się coraz bardziej aktywna. Peryhelium, czyli najbliższe podejście do Słońca, osiągnie dopiero 21 kwietnia, jednak są duże szanse na urzekający spektakl już 8 kwietnia.