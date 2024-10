Ceres. Niezwykły oceaniczny świat blisko Ziemi

Nowe ustalenia zespołu nie tylko potwierdzają istnienie oceanu pod powierzchnią planety, ale mogą też zmienić teorię, że powierzchnia Ceres jest dość „sucha” i składa się w mniej niż 30 proc. z lodu. Po przeprowadzeniu symulacji zespół Sori uważa, że powierzchnia planety składa się w 90 proc. z lodu.

- Dla mnie najbardziej ekscytujące jest to, że jeśli mamy rację, to mamy zamarznięty oceaniczny świat całkiem blisko Ziemi. Ceres może być cennym punktem porównawczym dla lodowych księżyców takich jak księżyc Jowisza Europa i księżyc Saturna Enceladus - powiedział Sori. - Uważamy, że Ceres jest najbardziej dostępnym lodowym światem we wszechświecie. To czyni go doskonałym celem dla przyszłych misji statków kosmicznych.

Badacz zauważył też, że ze względu na fakt, iż jedna misja została już wysłana do badań Ceres wiadomo, że łatwo będzie skierować tam kolejny statek kosmiczny. Ceres może więc stanowić idealne miejsce do zbierania próbek do badań pradawnego świata oceanicznego.

Wyniki nowych badań naukowcy opublikowali na łamach „Nature Astronomy”.

***

