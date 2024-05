Niezwykłe zdjęcie z Teleskopu Hubble'a. To kosmiczna iluzja?

Zdjęcie z Teleskopu Hubble'a. Czy to kosmiczna iluzja optyczna?

Naukowcy stwierdzili, że nieprzeciętny wygląd NGC 4753 może być spowodowany po prostu naszym sposobem patrzenia na nią. Jak podaje "Live Science", zgodnie z ustaleniami National Science Foundation, jeśli spojrzy się na tę formację bezpośrednio od góry, to może ona wyglądać jak... galaktyka spiralna.

NOIRLab przygotował model NGC 4753 widziany z różnych stron. "Mimo że galaktyki podobne do NGC 4753 mogą wcale nie być rzadkie, to tylko niektóre orientacje pozwalają w tym przypadku na łatwą identyfikację silnie skręconego dysku", podano w komentarzu do wizualizacji.

Zdjęcie Model NGC 4753 widziany z różnych stron sugeruje, że galaktyka tylko pod pewnym kątem wygląda tak unikalnie. / NOIRLab/NSF/AURA/Steiman-Cameron et al./P. Marenfeld / materiał zewnętrzny

Badania nad tworzeniem się galaktyk soczewkowatych

Wcześniej w tym roku, po styczniowej publikacji zdjęcia galaktyki z teleskopu Gemini South, Tom Steiman-Cameron, naukowiec badający w przeszłości NGC 4753 również powiedział, że można przyjąć, iż gdyby spojrzeć na tę galaktykę od góry, wyglądałaby jak dowolna galaktyka spiralna, podaje "Astronomy".

Natomiast jak zaznaczyła Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), NGC 4753 ze względu na swoje właściwości daje astronomom możliwość badania różnych teorii dotyczących formowania się galaktyk soczewkowatych. Z oświadczenia ESA wynika też, że galaktyka ta była w przeszłości gospodarzem dwóch supernowych typu la.

