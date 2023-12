Oznacza to, że zarówno jeśli chodzi o rozmiary, ale też o poziom zaawansowania technologicznego i wartość, będzie to największy projekt MGSE w historii naszego oddziału. Ten kontrakt to dla nas dowód ogromnego zaufania integratora do naszych umiejętności. Naszym zadaniem jest stworzenie infrastruktury, która pozwoli na bezbłędne testy, montaż i transport sprzętu kosmicznego, a pamiętajmy, że te naziemne przygotowania mogą przesądzić o powodzeniu misji w kosmosie.

Przemysław Rudziński, kierownik projektu w Sener Polska