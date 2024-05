Polak wyróżniony przez NASA. Chodzi o Schody do Drogi Mlecznej

Astronomy Picture of the Day to inicjatywa, której celem jest popularyzowanie astrofotografii. NASA każdego dnia wybiera i publikuje Astronomiczne Zdjęcie Dnia. W tym tygodniu ponownie został w ten sposób wyróżniony Polak, który jest autorem fotografii zatytułowanej "Schody do Drogi Mlecznej".

"Schody do Drogi Mlecznej" Astronomicznym Zdjęciem Dnia NASA

NASA przyznała wyróżnienie naszemu rodakowi 29 maja, kiedy to jego fotografia została nagrodzona tytułem Astronomy Picture of the Day. Zdjęcie zatytułowane "Schody do Drogi Mlecznej" zrobił krakowianin Marcin Rosadziński, który taką nagrodę zdobył także w 2023 r. za obraz "Droga Mleczna nad Obserwatorium La Palma".

Fotografia została zrobiona w kwietniu tego roku na portugalskiej Maderze na północnym Oceanie Atlantyckim. Na zdjęciu uwieczniono schody prowadzące na wzniesienie, a w tle można dostrzec niebo z Drogą Mleczną, czyli naszą galaktyką. Trzeba przyznać, że obraz przykuwa wzrok.

Dzisiaj to wyróżnienie przyszło do mnie po raz drugi, a tym samym zostałem najprawdopodobniej jedyną osobą z Polski, która otrzymała to wyróżnienie dwukrotnie. Cała ta sytuacja jest dla mnie absolutnie nieprawdopodobna. W Polsce są tysiące osób, które zajmują się astrofotografią od lat a nigdy nie otrzymały tej prestiżowej nagrody. przekazał Marcin Rosadziński w wypowiedzi dla Gazety Krakowskiej

Rosadziński pasjonuje się astrofotografią od niecałych trzech lat i robi to w ramach upodobania, gdyż zawodowo zajmuje się czymś innym. Krakowianin nie jest jedyną osobą z Polski, która otrzymała od agencji NASA wyróżnienie w ramach Astronomy Picture of the Day.

NASA wyróżniała już Polaków w ramach Astronomy Picture of the Day

Tylko w tym roku zdarzyło się to kilka razy. W styczniu tytuł Astronomicznego Zdjęcia Dnia uzyskał Marcin Ślipko za fotkę zatytułowaną Camera Orion Rising. Niedawno nagrodę zdobył także jeden z nastolatków z naszego kraju. W lutym 17-letni Antoni Zegarski został wyróżniony za zdjęcie Wilczego Księżyca.

NASA wybiera każdego dnia Astronomiczne Zdjęcia Dnia już od blisko 30 lat. Udostępniane są one (wraz ze stosownym opisem) na specjalnej stronie. Wybór nie jest prosty, bo do agencji napływają setki fotografii z całego świata.