Projekt Olimp. Do 2040 roku zamieszkamy w drukowanych domach na Księżycu

NASA poważnie myśli o Księżycu

Plan NASA dotyczący człowieka na Księżycu to coś znacznie więcej niż tylko krótkie wizyty na naszym naturalnym satelicie. Amerykańska agencja od pewnego czasu roztacza przed nami wizję stałej obecności na Srebrnym Globie i jest zaangażowana w budowę siedlisk zdolnych pomieścić astronautów i cywilów.

Siedmiu naukowców NASA potwierdziło zaś w ostatnim materiale The New York Times, że agencja optymistycznie podchodzi do realizacji tego planu już w 2040 roku. Ich zdaniem, jeśli tylko trwające prace utrzymają obecne tempo, ambitny Projekt Olimp jest jak najbardziej wykonalny.



A jak będzie wyglądać jego realizacja? NASA zakłada wysłanie drukarki 3D na Księżyc i wykorzystanie specjalistycznego betonu księżycowego pochodzącego z odłamków skał księżycowych, fragmentów minerałów i pyłu z powierzchni Księżyca do budowy konstrukcji warstwa po warstwie.



Raymond Clinton Jr., starszy doradca techniczny w Centrum Lotów Kosmicznych Marshalla NASA, zaproponował wykorzystanie gleby księżycowej jako materiału konstrukcyjnego. Wierzy on, że tak jak domy na Ziemi można drukować w 3D z lokalnej gleby, tak domy księżycowe można drukować przy użyciu gleby księżycowej.