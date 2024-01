Słońce zaczyna zachowywać się coraz dziwniej. NASA uchwyciła rzadkie zjawisko

Podwójny rozbłysk słoneczny

To bardzo rzadkie zjawisko, gdy jednocześnie mają miejsce dwa potężne rozbłyski słoneczne, gdy dwie erupcje zachodzą niemal w tym samym czasie na dwóch różnych obszarach Słońca. Gigantyczne pętle pola magnetycznego Słońca łączą ze sobą te obszary w związku z czym, tylko pozornie są one niepołączone.

Takie zjawisko daje naukowcom do zrozumienia, że Słońce wkracza w swój najaktywniejszy okres szybciej, niż się do tej pory spodziewano. Obecnie zbliżamy się do maksimum słonecznego 25. cyklu. W miarę zbliżania się do szczytu Słońce będzie wykazywało się coraz większym temperamentem. Przełoży się to na ilość plam słonecznych, a w konsekwencji na coraz potężniejsze rozbłyski słoneczne.

Jest to o tyle dla nas niebezpieczne, że gdyby prosto w Ziemie wystrzelony został rozbłysk klasy X, musielibyśmy zmagać się z poważnymi problemami związanymi z uszkodzeniami infrastruktury komunikacyjnej. Naukowcy szacują, że 25. cykl będzie niezwykle intensywny w porównaniu do czterech poprzednich. NASA oraz National Oceanic and Atmospheric Administration przewidują szczególnie aktywny cykl naznaczony gwałtownymi erupcjami.