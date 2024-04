Sonda Parker Solar Probe dokonała czegoś niemożliwego

Turbulencje powodujące KHI odgrywają zasadniczą rolę w regulowaniu dynamiki CME przepływających przez otaczający wiatr słoneczny. Dlatego zrozumienie turbulencji jest kluczem do osiągnięcia głębsze zrozumienie ewolucji i kinematyki CME. Evangelos Paouris, fizyk słoneczny na Uniwersytecie George'a Masona

Sonda NASA zbliża się do Słońca

NASA wystrzeliła sondę Parker Solar Probe w 2018 r. Statek pobił rekord pod względem zbliżenia się do Słońca, ale to nie koniec jego możliwości. Amerykańska agencja wierzy, że obserwatorium będzie w stanie jeszcze bardziej "podlecieć" do naszej gwiazdy — na odległość mniejszą od dziesięciokrotności jej promienia.

Ma to nastąpić w 2025 r. i wtedy sonda Parker Solar Probe będzie w stanie jeszcze lepiej przyjrzeć się zjawiskom zachodzącym na Słońcu, w tym koronalnym wyrzutom masy.

Innym statkiem badającym obecnie Słońce w kosmosie jest sonda Solar Orbiter. Jest to projekt badawczy Europejskiej Agencji Kosmicznej. Odbywa się on we współpracy z NASA. Ten statek również zebrał wiele cennych danych. Pozwolił m.in. na odkrycie zjawiska mającego wpływ na wiatr słoneczny.

***

