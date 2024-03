Zorze można obserwować również nad Polską i w niedzielę oraz dziś w sieci pojawiło się wiele zdjęć, na których uwieczniono to zjawisko nad naszym krajem. Niektóre fotografie są naprawdę spektakularne. Co spowodowało powstanie tak niesamowitych widoków? Oczywiście ponownie aktywność Słońca.

Koronalny wyrzut masy ze Słońca

"Winowajcą" zorz widocznych w ostatnim czasie nad Polską jest koronalny wyrzut masy (CME) ze Słońca. Zjawisko bazuje na bardzo namagnesowanym obłoku plazmy, który przyspiesza w koronie słonecznej. Następnie jest wyrzucany z ogromną prędkością w danym kierunku. Nierzadko przybiera formy w postaci rozmiarów kilkukrotnie większych od Ziemi.

Koronalny wyrzut masy (CME), który dotarł do Ziemi w weekend, miał miejsce w nocy z 22 na 23 marca. Był to rozbłysk klasy X1.2. Z prognoz udostępnionych przez NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) wynikało, że CME miał dotrzeć do Ziemi 24 marca w godzinach wieczornych oraz spowodować silną burzę geomagnetyczną. Jej prognozy miały charakter ostrzegawczy.

Burza geomagnetyczna mogła być naprawdę silna

Wspomniana burza geomagnetyczna, wywołana przed koronalny wyrzut masy ze Słońca z zeszłego tygodnia, mogła być naprawdę silna. Centrum Badań Kosmicznych PAN poinformowało w niedzielę, że osiągnęła ona poziom G4 w pięciostopniowej skali. Co niestety mogło mieć także negatywne skutki, w tym związane z zakłóceniami łączności. Poniżej treść niedzielnego komunikatu opublikowanego na mediach społecznościowych CBK PAN.

Uwaga, aktualizacja z naszego Centrum Prognoz Heliogeofizycznych! Burza geomagnetyczna osiągnęła poziom G4 w pięciostopniowej skali. Mogą wystąpić problemy z sieciami energetycznymi. Możliwe problemy ze śledzeniem satelitów na orbicie Ziemi. Zorze polarna mogą wystąpić na całym obszarze Polski. czytamy w komunikacie CBK PAN z niedzieli

Nad Polską pojawiły się liczne zorze

Burza geomagnetyczna, która dotarła do Ziemi, a jej skutki według informacji udostępnionych przez NOAA mogą potrwać do 25 marca, przyniosła ze sobą liczne zorze. Tym razem widoczne również w Polsce. Rodzimi obserwatorzy oczywiście nie zawiedli i występujące na niebie zjawiska zostały uchwycone na licznych filmach oraz zdjęciach. Część z nich widzicie w artykule.