Starliner nie poleciał. Przełomowa misja NASA odwołana

Przypominamy, że do wyniesienia kapsuły służy Rakieta Atlas V. Misja, nosząca oznaczenie Boe-CFT (Boeing Crew Flight Test), wykorzystuje kapsułę "Calypso", która ma za sobą historię częściowo nieudanego pierwszego testowego lotu orbitalnego w grudniu 2019 roku. Tym razem dla "Calypso" kluczowe jest pełne zrehabilitowanie reputacji w przestrzeni kosmicznej i bezpieczne dostarczenie załogi, składającej się z dwójki doświadczonych astronautów: Barry'ego Wilmore'a oraz Suni Williams, którzy po raz trzeci odwiedzić mają przestrzeń kosmiczną, do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Astronauci mieli dotrzeć na ISS 8 maja, a Starliner pozostać na stacji do 14 maja. Zakończenie misji przewidziano zaś na 15 maja 2024 roku, kiedy to kapsuła miała bezpiecznie wylądować w bazie White Sands w stanie Nowy Meksyk. Decyzję o zatwierdzeniu daty startu oraz gotowość techniczną misji podjęto 3 maja, po szczegółowej weryfikacji warunków technicznych i pogodowych przez NASA oraz United Launch Alliance. Niestety ponownie trzeba wybrać nową datę - kolejne okno przypada dzisiejszej nocy, ale nie potwierdzono jeszcze, czy zostanie wykorzystane.

Co to jest misja Starliner?

Załogowy statek kosmiczny CST-100 Starliner reprezentuje istotny krok w kierunku komercjalizacji podróży kosmicznych, stanowiąc kluczowy element programu NASA — Commercial Crew Program. Statek został zaprojektowany i wykonany przez firmę Boeing, w odpowiedzi na potrzeby NASA dotyczące zapewnienia niezależnego dostępu Stanów Zjednoczonych do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Starliner oferuje miejsce dla siedmiu astronautów i jest przystosowany do wielokrotnego użytku, co ma na celu zwiększenie efektywności i ograniczenie kosztów dostępu do kosmosu.

Od samego początku rozwój programu Starliner był pełen wyzwań, w tym opóźnień i problemów technicznych. Pierwszy bezzałogowy lot testowy miał miejsce w grudniu 2019 roku, ale nie przebiegł zgodnie z planem z powodu awarii, która uniemożliwiła dokowanie do ISS. Pomimo tego niepowodzenia, Boeing kontynuował prace nad usprawnieniem systemów statku. Kolejny test, przeprowadzony w maju 2022 roku, pozwolił na zatwierdzenie statku do regularnych misji załogowych.

Znaczącą cechą Starlinera jest jego uniwersalność w zakresie wykorzystywanych rakiet nośnych. Statek ten jest zaprojektowany tak, aby mógł być wynoszony na orbitę przy użyciu różnych rakiet, w tym Atlas V, Delta IV, a także Falcon 9. Ta elastyczność sprawia, że Starliner może dostosować się do zmieniających się wymagań misji oraz infrastruktury startowej.

