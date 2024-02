„Super-Ziemia” odnaleziona. To tam może być życie, którego tak długo szukamy

Potencjalne miejsce do życia

Według informacji podanych przez NASA TOI-715 b krąży w „konserwatywnej” ekosferze. Co to znaczy? Otóż konserwatywna strefa zamieszkiwalna ma stanowić o większym prawdopodobieństwu występowania na powierzchni planety wody w stanie ciekłym niż szersza „optymistyczna” strefa zamieszkiwalna.

Oczywiście do powstania życia musi zostać spełnionych jeszcze kilka warunków. Niezbędna jest na przykład odpowiednia atmosfera. Jednak położenie TOI-715 b jest na tyle korzystne, że naukowcy NASA są pełni nadziei na odnalezienie tam wody w stanie ciekłym, a co za tym idzie, może pierwiastków życia.

Zdjęcie Ta ilustracja pokazuje, w jaki sposób planeta TOI-715 b, super-Ziemia w ekosferze wokół swojej gwiazdy, może wydawać się pobliskiemu obserwatorowi. / NASA/JPL-Caltech / domena publiczna

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba może pomóc zbadać tę egzoplanetę. Jego możliwości pozwoliłyby ujawnić kilka cech, które mogą stanowić o tym, że TOI-715 b ma przyjazne dla życia środowisko. Jej gwiazdą macierzystą jest czerwony karzeł, mniejszy i chłodniejszy niż nasze Słońce. Zazwyczaj wokół takich gwiazd krążą małe, skaliste światy.

Pojawiają się również spekulacje, że obok większej planety krąży jej mniejszy odpowiednik. Obie planety poruszają się po orbitach bliższych swojej gwieździe niż odległość Ziemi od Słońca. Jednak w dalszym ciągu znajdują się w strefie zamieszkiwalnej, ponieważ czerwony karzeł nie daje tyle ciepła, co gwiazda centralna Układu Słonecznego. Co więcej, bliskość tych planet w stosunku do ich gwiazdy skutkuje częstszymi tranzytami, dzięki czemu łatwiej je obserwować.

Tranzyt w astronomii to moment przejścia jednego ciała niebieskiego przez tarcze drugiego obserwowane, gdy oba ciała i obserwator znajdują się na jednej linii. W przypadku TOI-715 b ma on miejsce raz na 19 dni ziemskich, czyli raz na „rok” na tym dziwnym świecie. Dzięki temu można je łatwiej wykryć i obserwować.

Egzoplanetę TOI-715 b odkryto za pomocą TESS (satelity Transiting Exoplanet Survey).