Tak dziwnie wyglądało ostatnie zaćmienie Słońca na Marsie

NASA opublikowała nowe, jeszcze ciekawsze obrazy pochodzące prosto z powierzchni Marsa. Możemy na nich zobaczyć bezpośrednie przejście największego księżyca planety, czyli Fobosa, przez tarczę naszej dziennej gwiazdy. Miało to miejsce 2 kwietnia, ale dopiero teraz dane zostały przesłane na Ziemię przez urządzenie. Zjawisko zostało uwiecznione za pomocą lewej kamery Mastcam-Z.

Pomimo faktu, że zaćmienia Słońca na Czerwonej Planecie może nie wyglądają tak spektakularnie jak na Ziemi, bo są tylko częściowe, a to ze względu na małe wymiary obiektów, to jednak małe księżyce o nieregularnym kształcie, przechodzące przez tarczę Słońca, wyglądają iście fenomenalnie. Sami możecie to ocenić, dzięki opublikowanemu obrazowi.

Astronomowie nie wiedzą dokładnie skąd wzięły się księżyce Marsa. Jedna teoria mówi, że pochodzą z pasa planetoid i zostały przechwycone przez planetę miliardy lat temu. Druga jest mniej prawdopodobna i głosi, że są to fragmenty Marsa.

Zaćmienie Słońca przez Fobosa, zarejestrowane przez łazik Perseverance, trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund. Chociaż łaziki eksplorują Marsa od przeszło 15 lat, to jednak obrazów zaćmienia Słońca jeszcze nigdy nie mieliśmy okazji oglądać z takiej perspektywy, jaką zapewnił nam Perseverance. Dotychczas obrazy były wypełnione ogromnymi pikselami i cechowały się niską rozdzielczością. Teraz to coś pięknego.

Przy okazji księżyców Marsa, warto tutaj wspomnieć, że według poczynionych analiz Marsa, wszystko wskazuje na to, że Fobos, największy księżyc tej planety w przyszłości przestanie istnieć. Mars zmieni się wówczas we władcę pierścieni, prawie jak Saturn. Siły pływowe tej planety mają niebagatelny wpływ na Fobosa, który przyciągany jest około 2 metry na 100 lat i rozciągany na wszystkie strony.