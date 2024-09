Tak przerażająco brzmi tajemnicze pole magnetyczne Ziemi

Naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Danii zaprezentowali bardzo ciekawe efekty swojej pracy związanej z badaniami ziemskiej magnetosfery. Postanowili oni wykorzystać cenne dane zgromadzone przez konstelację trzech satelitów Swarm o nazwie Alpha, Bravo, Charlie, i stworzyć z nich nagranie symulujące odgłosy generowane przez ziemskie pole magnetyczne.

Co ciekawe, dodatkowo w Kopenhadze zbudowano instalację nagłośnieniową, dzięki której można posłuchać "dźwięków" pola magnetycznego z kilku miejsc naszej planety. Chociaż brzmi ono przerażająco, to jednak warto posłuchać, bo to coś, czego na co dzień nie usłyszymy.

