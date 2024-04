Układ Słoneczny czeka zagłada. Ziemia i inne planety zostaną zniszczone

Układ Słoneczny powstał kilka mld lat temu i obecnie znajduje się w fazie "dorosłego wieku". Słońce wykazuje normalną aktywność na obecnym etapie, ale z czasem zacznie się przeobrażać. To niestety będzie miało wręcz katastrofalne skutki dla naszego systemu i znajdujących się w nim planet. W tym również Ziemi.

Słońce zacznie się przeobrażać za kilka mld lat

Zespół naukowców z uniwersytetów w Warwick i Naresuan przeprowadził badania, dla których punktem wyjścia była obserwacje innych gwiazd i dane zebrane w ciągu 17 lat. Następnie wykonano symulacje w kontekście zmian, które z czasem zajdą w Układzie Słonecznym. Dobrych wieści nie mamy.

Smutna wiadomość jest taka, że Ziemia prawdopodobnie zostanie pochłonięta przez rozszerzające się Słońce, zanim stanie się białym karłem. powiedział Boris Gaensicke

Zanim jednak Słońce stanie się białym karłem, a więc w zasadzie martwą i małą gwiazdą odartą z materii, to najpierw zacznie przekształcać się w czerwonego olbrzyma. Nastąpi to za kilka mld lat. Gwiazda spuchnie do tak dużych rozmiarów, że własnym zasięgiem może dotrzeć do Ziemi i to będzie oznaczało dla naszego świata totalną zagładę.

Możliwe jednak, że nasza planeta mogłaby się z czasem oddalić od Słońca. Na niewiele to jednak się zda. Nawet jeśli nasz świat nie znajdzie się bezpośrednio w zasięgu puchnącego czerwonego olbrzyma, to i tak "oberwie" promieniowaniem oraz wysoką temperaturą. To doprowadzi do odparowania oceanów i utraty atmosfery, a więc przekreśli przydatność globu do życia.

Zagłada czeka nie tylko Ziemię

Przez przeobrażające się Słońce zostaną zniszczone także inne planety z wewnętrznej części Układu Słonecznego. Są to Merkury oraz Wenus. Nie przetrwa tego pewnie także Mars. W dalszych zakątkach systemu wcale nie będzie lepiej. Badania naukowców wykazały, że ogromna grawitacja białego karła, czyli ostatniego etapu Słońca, również będzie miała niszczycielską moc.

W pozostałej części Układu Słonecznego niektóre asteroidy znajdujące się między Marsem a Jowiszem, a być może niektóre księżyce Jowisza mogą zostać przemieszczone i znaleźć się wystarczająco blisko ostatecznego białego karła, aby przejść proces niszczenia, który badaliśmy. czytamy w artykule naukowców

Dotychczasowe analizy białych karłów wykazały, że są one w stanie rozrywać ciała niebieskie na mniejsze kawałki. Oczywiście jest to bardzo pesymistyczna wizja, ale na pocieszenie jest fakt, że tego nie doczekamy. Jak pewnie cała ludzkość.

