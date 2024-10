Ukraina wyśle urządzenia w kosmos z pomocą Elona Muska

Za zaledwie kilkadziesiąt milionów dolarów można wysłać na orbitę dziesiątki takich urządzeń i stworzyć małą konstelację satelitów obserwacyjnych. Właśnie takie przeznaczenie urządzeń najbardziej interesuje ukraiński rząd i armię. Obecnie władze muszą korzystać z systemów amerykańskich czy polskich, ale to niebawem ma się zmienić.

Prezydent Ukrainy zaprosił Elona Muska do przyjazdu na Ukrainę. Oczywiście, najszybciej stanie się to wówczas, gdy wojna się zakończy wygraną Ukrainy, a sam Musk nie narazi się władzom, jak to już bywało w ostatnich miesiącach. Szef SpaceX oświadczył, że uczyni wszystko, by Ukraina nie utraciła łączności ze światem w kolejnych miesiącach wojny.

Co ciekawe, Elon Musk może być wdzięczny Ukrainie. Otóż w pierwszych tygodniach wojny doszło do potężnych ataków na terminale i satelity Starlink. Szef SpaceX wówczas powiedział, że jego firma jest teraz w trakcie cyberwojny z rosyjskimi hakerami. Tak czy inaczej, to dzięki Ukraińcom udało mu się zabezpieczyć swój Starlink do tego stopnia, że obecnie jest praktycznie nie do zhakowania.