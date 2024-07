„The Rain (Supa Dupa Fly)” Missy Elliott jest pierwszą hip-hopową piosenką w historii, która została wysłana w kosmos. Do transmisji doszło z wykorzystaniem Deep Space Network. Do tej pory system przesłał w kosmos tylko jedną inną piosenkę — „Across the Universe” The Beatles.

Planeta Wenus stała się celem zaskakującej akcji NASA

Deep Space Network to globalna sieć dużych anten, która wspiera działalność NASA podczas rozmaitych misji oraz wykonuje radiowe i radarowe obserwacje astronomiczne w celu badania przestrzeni kosmicznej, np. Układu Słonecznego. DSN jest zarządzana przez jedno z centrów badawczych NASA — Jet Propulsion Laboratory.

Reklama

Działania prowadzone w ramach funkcjonowania DSN mogą niekiedy wydawać się zaskakujące — tak jak w przypadku ostatniego dokonania NASA. Eksperci postanowili bowiem wysłać w kosmos utwór hip-hopowy. To pierwszy raz w historii.