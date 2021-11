Ziemia będzie miała pierścienie niczym Saturn

Filip Mielczarek Astronomia

Astronomowie uważają, że Saturn w przyszłości straci swoje przepiękne pierścienie, tymczasem Mars może je zyskać na skutek rozpadu swoich księżyców. Co ciekawe, Ziemia też może posiadać pierścienie, i to całkiem niedługo. Będą to jednak zupełnie inne pierścienie.

Ziemia będzie miała pierścienie zbudowane ze śmieci 123RF/PICSEL