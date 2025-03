Do Biedronki wróciły plecaki survivalowe. W minionym roku w ofercie widniał zapis "Setty Outdoor Plecak militarny z wyposażeniem", w tym roku jest to " Setty Plecak z wyposażeniem "- wygląda więc na to, że porzucono sugerowanie militarnego charakteru produktu. Na opakowaniu plecaka widnieje natomiast dopisek: " Plecak survivalowy z niezbędnym wyposażeniem. Gotowy na każde wyzwanie ". Jak ma się chwytliwy slogan do oferowanego zestawu za 129 zł? Przyjrzyjmy się temu. Plecak o pojemności 35 litrów oferowany jest w kolorze czarnym lub moro i zawiera 15 elementów:

Mimo interesującego kompletu przydatnych elementów uwagę zwraca pewien szczegół - zestaw nie odpowiada zaleceniom rządowym. Plecaki Biedronki to nie to samo co plecaki ewakuacyjne (Bug Out Bag - BOB). Specjaliści podkreślają, że różnią się one przeznaczeniem i zawartością. Plecaki z Biedronki to bardziej oferta dla osób zainteresowanych np. wypadami pod namiot, czy nawet biwakowaniem survivalowym - i w kontekście takiego hobby należy rozumieć te produkty, choć wciąż zestaw wymaga dopracowania - stanowi już jednak dobrą podstawę do zaczęcia przygody "w dziczy".