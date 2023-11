Rząd zorganizował konferencję poświęconą ustawie o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, która latem tego roku została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jest to m.in. efekt współpracy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Celem przepisów jest zapewnienie rodakom lepszego bezpieczeństwa. Wśród nowości jest nowy numer alarmowy.

Nowy numer alarmowy w Polsce do zgłaszania nadużyć

Rządowy numer alarmowy jest prosty do zapamiętania i składa się z czterech cyfr - 8080. Do czego służy? Pod ten numer obywatele mogą zgłaszać podejrzane wiadomości SMS, które są rozsyłane przez oszustów oraz cyberprzestępców, czego nasilenie widać obecnie z okazji Black Friday. Takie zgłoszenia trafiają następnie do specjalistów z CSIRT NASK, czyli zespołu reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem komputerowym. Te następnie będą tam weryfikowane. W przypadku znalezienia nadużyć będą podejmowane działania.

Nowy numer alarmowy służy rodakom do zgłaszania podejrzanych SMS-ów. Co natomiast z wiadomościami e-mail od oszustów i fałszywymi stronami internetowymi? Te również można zgłaszać do CSIRT NASK. Służy do tego specjalny formularz dostępny pod adresem incydent.cert.pl.

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca rodaków do korzystania z obu form zgłoszeń nadużyć i stwierdza, że warto zaangażować się w walkę o poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego w Polsce.

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej to więcej zmian

Celem ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w sieci i lepsza walka z cyberprzestępcami. Ma ona skutecznie przeciwdziałać nadużyciom typu phishing, smishing oraz spoofing. W jej ramach lista ostrzeżeń CERT Polska została podniesiona do rangi ustawowej. W ten sposób podmioty telekomunikacyjne mogą blokować strony, które znajdują się w tym zestawieniu.