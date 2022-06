Na dzień 8 czerwca łączna kwota strat wynosi już 103,9 miliardów dolarów (3 bln hrywien). Jak można przeczytać w specjalnym raporcie "w ciągu ostatniego tygodnia nastąpił wzrost strat wyrządzonych przedsiębiorstwom, placówkom oświatowym i opieki zdrowotnej, przedszkolom, budynkom administracyjnym i infrastrukturze magazynowej."

Straty wyrządzone przez Rosjan są liczone w miliardach dolarów

Od początku wojny uszkodzonych, zniszczonych lub zajętych zostało w sumie 44,8 miliona metrów kwadratowych zasobów mieszkaniowych, 6,3 tysiąca kilometrów torów kolejowych, 256 przedsiębiorstw, 656 placówek medycznych, 1177 instytucji edukacyjnych, 668 przedszkoli, 20 centrów handlowych, czy 28 magazynów ropy naftowej.

Reklama

Zniszczenia spowodowane rosyjskim atakiem stwierdzono w aż 41 ukraińskich miastach. Nie podano liczby zaatakowanych wsi, mogą być ich setki.

Jak zaznaczają autorzy raportu, niezwykle trudnym zadaniem jest ocenienie szkód w budynkach sakralnych i kulturalnych, ze względu na specyfikę tej kategorii. Z raportu można dowiedzieć się, że zniszczonych lub uszkodzonych jest co najmniej 141 budynków religijnych i 203 budynków kulturalnych. Według wstępnych wyliczeń szkody wyrządzone placówkom religijnym wynoszą 81 milionów dolarów, a placówkom kulturalnym - 272 miliony dolarów.

Oczywiście do całkowitej kwoty szkód trzeba będzie doliczyć straty pośrednie, czyli spadek PKB, odpływ siły roboczej, zaprzestanie inwestycji, dodatkowe koszty obrony i wsparcia społecznego itp. Szacuje się, że mogą one nawet wynieść dodatkowo do 600 miliardów dolarów.

W raporcie czytamy również "ocena strat infrastrukturalnych na Ukrainie jest przeprowadzana (m.in. - red.) przez zespół Instytutu KSE (jednostka analityczna Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej) przy wsparciu Biura Prezydenta Ukrainy, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Reintegracji Tymczasowo Okupowanych Terytoriów, Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Rozwoju Wspólnot i Terytoriów".

Ocena szkód opiera się na danych przekazywanych przez władze, na kilku tysiącach publicznych sprawozdań obywateli, a także na pośrednich metodach oceny.