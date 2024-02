SMS z informacją o dopłacie do paczki czy nieuregulowana opłata za prąd? Telefon od doradcy z banku? Tego typu wiadomości czy połączenia telefoniczne zna zapewne większość z nas i są to metody stosowane przez oszustów. Na szczęście wkrótce powinno być ich znacznie mniej. Urząd Komunikacji Elektronicznej we współpracy z operatorami Orange, Play, Plus i T-Mobile wprowadzą rozwiązania, które ograniczą proceder.

UKE wraz z Orange, Play, Plus i T-Mobile powalczą z problemem

Urząd Komunikacji Elektronicznej szykuje się do wprowadzenia zmian, które zostały opracowane we współpracy z największymi operatorami sieci komórkowych w Polsce. Porozumienie zostało zawarte już wcześniej i jego celem było wykorzystanie takich narzędzi, które umożliwią ograniczenie zagrożenia pod nazwą spoofing.

W celu realizacji sięgnięto po narzędzie zespołu CERT NASK w postaci bazy gromadzącej wzorce niebezpiecznych wiadomości tekstowych. Takie SMS-y mogą również zgłaszać zwykli użytkownicy. W tym celu rząd uruchomił specjalny numer alarmowy 8080. Orange, Play, Plus i T-Mobile będą porównywać SMS-y z tej bazy. Następnie te podejrzane będą blokowane i w konsekwencji nie trafią na telefony klientów sieci komórkowych. Stanie się tak od kwietnia.

Podszywanie się pod zaufane numery telefonów zostanie ukrócone

Innym poważnym problemem jest podszywanie się pod numery telefonów komórkowych. Tutaj operatorzy również będą weryfikowali numery ze specjalną bazą i w razie wykrycia zagrożenia takie połączenia będą blokowane lub zestawiane bez numeru dzwoniącego.



Pozwoli ono na weryfikację, czy połączenie przychodzące do danej sieci jest identyfikowane prawdziwym numerem, czy zmodyfikowanym, i czy mamy do czynienia z próbą podszycia się pod inną osobę lub organizację. Jeśli weryfikacja wykaże, że zachodzi przypadek CLI spoofingu, to połączenie zostanie albo odrzucone, albo zestawione, ale bez prezentacji numeru dzwoniącego (czyli na ekranie odbiorcy pokaże się napis "Numer nieznany"). Prezes UKE

Dzięki temu będzie można znacząco ograniczyć spoofing. Nowa technika ma być wdrożona od września, ale szczegóły jej działania nie są znane. Wiemy jednak, że będzie ona unikatowa w skali globalnej i pozostaje wierzyć, że również skuteczna.