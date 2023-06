W komunikacie Gwardii Narodowej Wirginii Zachodniej można także przeczytać: "Uczestnicy spotkali się z lokalnymi urzędnikami, organami ścigania i personelem służb ratunkowych. Monitorowali symulowane sytuacje gospodarcze i polityczne w każdym "kraju" za pomocą symulowanych wiadomości i zaangażowania mediów, odzwierciedlając procedury i operacje, które przeprowadzaliby podczas rzeczywistych rozmieszczeń. Informacje z tych starć napędzały dodatkowe szkolenia i misje, ostatecznie przeciwdziałając symulowanej inwazji wrogich sił z sąsiednich krajów".

Jak podkreśla TheWarZone nie ma dostępnych szczegółowych informacji dotyczących scenariuszy treningowych. Jednakże portal wskazuje, że są one inspirowane obecną wojną w Ukrainie. Jak już wspomniano, w ćwiczeniach brały udział drony, które miały być dronami kamikadze. TheWarZone zauważa, że ich konstrukcja jest bardzo podobna do irańskich dronów Shahed-136, które są wykorzystywane przez Rosję we wschodniej Ukrainie.

Jak powiedział senator i członek Senackiej Komisji Sił Zbrojnych Joe Manchin: - Te symulacje mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że Ameryka i nasi sojusznicy są przygotowani i gotowi do radzenia sobie z destabilizującą taktyką, którą Rosja i Chiny stosują za pośrednictwem organizacji takich jak Grupa Wagnera. Sam program cyklicznych manewrów Ridge Runner sięga 1990 roku, kiedy figurował jako wydarzenie szkoleniowe Survival, Evasion, Resistance and Escape (SERE). Od tego czasu doszło do znacznych zmian programowych, m.in. dodano scenariusze "nieregularnych działań wojennych".