Jak kraj długi i szeroki, praktycznie wszystkie miejsca widoczne z ulicy i z orbity okołoziemskiej są w Polsce obfotografowane. Google Earth oraz Google Street View pozwalają zajrzeć wszędzie - nawet tam, gdzie wiszą niesławne tabliczki "Zakaz fotografowania". Do tej pory nie miały one żadnej mocy prawnej dla osób z zewnątrz. Mogły one co najwyżej obowiązywać na terenie obiektu, ale już nie mogły zakazać filmowania terenu obiektu z zewnątrz.

Zgodnie z zasadą "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone" można było fotografować i filmować wszelkie obiekty, o których polskie akty prawne nie mówiły inaczej. Życzenia ochroniarzy, zarządców czy właścicieli tych obiektów nie miały znaczenia, o czym wielokrotnie mogli się przekonać choćby widzowie polskiego kanału "Audyt Obywatelski" oraz innych audytorów. Nowe zasady wejdą w życie 17 kwietnia. Co się teraz zmieni?

Prawo nie działa wstecz, więc do 17 kwietnia można jeszcze robić zdjęcia bez pytania o zgodę. Nie wiadomo jednak, co się stanie z uwiecznionymi i opublikowanymi wizerunkami obiektów, które są dostępne w Google Maps. Czy będą one musiały być zamazywane w taki sposób, w jaki Google zamazuje twarze osób na zdjęciach z ulicy i inne wrażliwe dane? Wymagałoby to sporych nakładów pracy, bowiem nowy zakaz fotografowania ma zawisnąć na 25 tysiącach obiektów. To nie jedyny absurd.