Największy taki skarb, jaki tam odnaleziono. Wiemy, co się z nim stanie

Co jakiś czas pojawiają się informacje o kolejnych znaleziskach: zbiorach monet, biżuterii czy innych kosztownościach , które przez wieki spoczywały ukryte na terenie Polski. Również poza granicami naszego kraju dochodzi do równie imponujących odkryć. Jednym z nich jest gigantyczny zbiór monet z epoki żelaza , odnaleziony w Wielkiej Brytanii. Składający się z blisko tysiąca złotych monet skarb, który badacze łączą z Juliuszem Cezarem , uznawany jest za największy tego typu depozyt odkryty na obszarze kraju. Teraz podano informację o tym, co stanie się z tym wielkim skarbem złotych monet.

Znalezisko, które przeleżało w ziemi ponad 2 tys. lat , zostało uznane za skarb narodowy. Teraz został on sprzedany. Nabyło go Muzeum w Chelmsford , dzięki wsparciu w wysokości 250 000 funtów z National Lottery Heritage Fund, a także datkom od innych organizacji. Kurator muzeum, Claire Willetts stwierdziła , że wspaniałe znalezisko kiedyś "mogło być zamierzone jako danina złożona rzymskiemu wodzowi Juliuszowi Cezarowi".

Dzieje skarbu są burzliwe - i to nawet pomijając powiązanie go z potyczkami sąsiadujących plemion oraz najazdem Rzymian. Jak podaje BBC, odkrywca skarbu, Shane Wood, próbował przywłaszczyć sobie znalezisko. Poszukiwacz został ostatecznie skazany za próbę kradzieży części monet i niezgłoszenie odkrycia zgodnie z brytyjską ustawą o skarbach z 1996 roku. Jego działania ograniczyły niestety możliwość pełnego zrozumienia kontekstu archeologicznego skarbu. Gdyby mężczyzna zgłosił poszukiwania oraz odkrycie, mógłby teraz otrzymać za to nagrodę. W związku z nielegalnymi działaniami został on jej pozbawiony, a pieniądze za znalezisko trafią jedynie do właściciela ziemi, na której prowadzono poszukiwania.