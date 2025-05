Odkopali schron z II wojny światowej. Akcja w Dąbrowie Górniczej

Muzeum Miejskie Sztygarka z Dąbrowy Górniczej poinformowało, że w ramach wyjątkowej akcji eksploracyjno-badawczej prowadzonej na terenie miasta udało się dotrzeć do wnętrzazakopanego od lat schronu z czasów II wojny światowej. Obiekt obecnie znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 na osiedlu Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej. Projekt ten organizowało wspomniane muzeum oraz Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Szaniec 1863. Udział w poszukiwaniach brało też Stowarzyszenie Śląska Grupa Detektorystów i kilku pasjonatów historii.

- Dzięki analizie zdjęć lotniczych z lat 60., kiedy to schron stał w szczerym polu, oraz informacjom przekazanym przez mieszkańców (szczególne podziękowania dla pana na rowerze!), udało się zlokalizować i odkopać po ponad 30. latach, dawne wejście do schronu, które było jeszcze dostępne w na początku lat 90. - relacjonuje Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Szaniec 1863 na Facebooku.

Wojenny relikt w woj. śląskim. Udało się dostać do środka schronu

Uczestnicy akcji wyjaśnili, że zakres działań dotyczył przede wszystkim dotarcia do zakopanego od lat wejścia do obiektu militarnego. Po sukcesie w postaci odkopania tego obszaru poszukiwacze weszli do schronu i wykonali dokumentację fotograficzną i pomiarową.

- Z radością informujemy, że wejście do schronu zostało zlokalizowane i odkopane, a sama konstrukcja - choć częściowo zasypana - zachowała się w dobrym stanie technicznym. Umożliwiło to bezpieczne wejście, wykonanie wstępnej dokumentacji oraz zebranie materiału badawczego - zaznacza Muzeum Miejskie Sztygarka, podkreślając, że co do obiektu są pewne plany.

Wielkie plany. Schron w Dąbrowie Górniczej będzie można zwiedzać?

Schron z czasów II wojny światowej, który znajduje się teraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Dąbrowie Górniczej, w przyszłości być może będzie można zwiedzać.

- Wraz z Muzeum Miejskim Sztygarka chcemy podjąć działania, by w przyszłości zaaranżować tę przestrzeń i udostępnić ją do zwiedzania jako unikalne świadectwo historii naszej okolicy - podało Stowarzyszenie Szaniec 1863, a Muzeum Sztygarka dodaje, że częściowe udostępnienie schronu mogłoby stanowić lokalną atrakcję turystyczną, która przybliży, jak wyglądała Dąbrowa Górnicza w trakcie II wojny światowej.

Czy uda się zrealizować to założenie? Czas pokaże. Póki co wejście do schronu zabezpieczono do czasu podjęcia decyzji i ewentualnego rozpoczęcia kolejnych działań. W międzyczasie warto zapoznać się z innymi podobnymi obiektami, w które Zagłębie i sąsiedni Śląsk obfitują. Ciekawa historia wiąże się z opuszczoną bazą rakietową w pobliżu Kuźni Raciborskiej, natomiast mroczne dzieje dotyczą schronu numer 44 w lasach Rudy Śląskiej. Innym obiektem, który powiązany jest z militarną historią regionu, jest tajemniczy Szyb Południowy w Bytomiu. Krążą legendy, że zostały tam ukryte skarby III Rzeszy.

