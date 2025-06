Chega Sofla to wpisany na listę UNESCO obszar w zachodnim Iranie, obejmujący osadę i cmentarz. To największe znane stanowisko prehistoryczne w obszarze Zatoki Perskiej, które obejmuje ślady z V tysiąclecia p.n.e. Z miejscem tym związanych jest wiele interesujących odkryć archeologicznych, a prowadzone tam prace wciąż przynoszą nowe znaleziska.

Wykopaliska archeologiczne w Chega Sofla doprowadziły m.in. do odkrycia jednego z najrzadszych miejsc rytualnych sprzed 6000 lat. Teraz archeolodzy pracujący przy wykopaliskach na cmentarzysku Chega Sofla natrafili na kolejny intrygujący ślad przeszłości - w zbiorowym pochówku odnaleźli stożkowatą czaszkę, charakteryzującą się specyficzną raną. Zagadkowe szczątki przyciągnęły uwagę badaczy.

Stożkowa czaszka przecięta raną należała według badaczy do młodej kobiety - miała ona mniej niż 20 lat w momencie śmierci, a zmarła ok. 6200 lat temu na skutek urazu głowy. Specyficzny wygląd czaszki spowodowany był celowymi zabiegami - czaszka była zmodyfikowana poprzez ciasne bandażowanie głowy od młodego wieku, co nadało jej stożkowaty kształt. Jeśli chodzi o uraz, złamania obejmowały kości ciemieniowe i czołowe, bez oznak gojenia.