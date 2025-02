Ponad 100 tysięcy artefaktów. Największe muzeum świata ogłosiło datę pełnego otwarcia

Od dłuższego czasu mówiło się o prowadzonej z rozmachem inwestycji. W styczniu 2025 r. pisaliśmy, że zostało ono czasowo otwarte. Udostępniono do zwiedzania 12 głównych galerii, które może odwiedzać około 4 tys. osób dziennie. Prezentują one w porządku chronologicznym i tematycznym tysiące artefaktów kolekcji. Teraz największe muzeum na świecie przekazało jeszcze lepszą nowinę.

Obecnie na stronie muzeum ceny biletów ustalono na 100 EGP, czyli funtów egipskich (tj. ok. 8 zł) dla dzieci, studentów i seniorów i 200 EGP (16 zł) dla dorosłych, przy czym dotyczą one wyłącznie Egipcjan. Pozostałe narodowości muszę zapłacić nieco więcej – od 600 EGP (48 zł) w przypadku dzieci i studentów do 1,2 tys. EGP (96 zł) w przypadku dorosłych. Niemniej jednak, jak za tak wielką przestrzeń i kontakt z zapierającą dech historią, trzeba przyznać, że to niezwykle atrakcyjna cena. Zwiedzanie z przewodnikiem jest nieco droższe, ale nie przekracza 140 zł/os. Muzeum na stronie nie informuje, czy po pełnym otwarciu ceny ulegną zmianie.