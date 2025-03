Odkrycie w okolicy Iłowa koło Sochaczewa. W starej bańce ukryto sztandar

Ziemia skrywa wiele śladów z przeszłości, o czym świadczą nieustanne odkrycia archeologiczne oraz znaleziska eksploratorów przeczesujących tereny z wykrywaczami metali. Niekiedy z pozoru błahe odkrycie może okazać się czymś wielkim. Tak było i tym razem, gdy Sochaczewska Grupa Odkrywców Historii natrafiła na zakopaną w ziemi starą kankę na mleko.

Sam baniak znaleziony w okolicy Iłowa nie był niczym niezwykłym, jednak to, co w sobie skrywał, okazało się być wyjątkowo ciekawe. Detektoryści znaleźli w nim bowiem zwinięty płat materiału, który okazał się być sztandarem wojskowym jednego z pułków walczących w 1939 na ziemi sochaczewskiej.

Cenne znalezisko trafiło do pracowni konserwatorskiej

Odkrywcy natychmiast powiadomili odpowiednie jednostki i przekazali im bańkę na mleko z cenną zawartością. Konieczne było podjęcie szybkich działań ratunkowych, bo bańka była zardzewiała i do wnętrza przedostawała się woda.

Znalezisko przetransportowano do pracowni konserwatorskiej w Warszawie, gdzie z kanki wydobyto fragmenty materiału, by je zbadań i poddać odpowiednim procesom. Tym samym udało się ujawnić, do którego pułku należał sztandar.

Podejrzenia padły na 37 PP, ale to jednak sztandar 68 PP

Początkowo detektoryści podejrzewali, że może to być ukryty we wrześniu 1939 r. sztandar 37. Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego. Jak wyjaśniali członkowie grupy poszukiwaczy: "Rejon odnalezienia pasował do opisów/relacji z ukrycia sztandaru 37 PP, a widoczne od góry fragmenty haftu były zbieżne też z tym sztandarem".

Prawda okazała się jednak inna. Po wydobyciu całości tkaniny z wnętrza kanki udało się dokładniej przyjrzeć wzorom. Ustalono, że detektoryści odnaleźli płat sztandaru 68 Pułku Piechoty. We wrześniu 1939 roku pułk ten brał udział w Bitwie nad Bzurą. Po stoczonych walkach część żołnierzy z rozbitego pułku przedarła się do Warszawy, gdzie wzięli udział w jej obronie.

Nagranie z wydobycia sztandaru 68 Pułku Piechoty. Trwają prace ratunkowe

Muzeum Wojska Polskiego poinformowało, że ukryty w kance sztandar jest niezwykle cennym odkryciem, bo stanowi symbol polskiego oporu i niezłomności.

- To sztandar 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty. Aktu wręczenia sztandaru dokonał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki 28 maja 1928 roku we Wrześni. To przełomowe odkrycie rzuca nowe światło na losy 68. Pułku, który bohatersko walczył w kampanii wrześniowej, broniąc Ojczyzny przed niemiecką agresją. Pułk, wywodzący się z Wrześni, zapisał się w historii, jako jednostka o wyjątkowym duchu walki i oddaniu - podało Muzeum Wojska Polskiego.

Specjaliści pracują teraz nad tym, aby przywrócić sztandarowi dawną świetność. Przeprowadzone zostaną odpowiednie prace ratunkowe i konserwatorskie. W tej samej pracowni w 2009 roku udało się odrestaurować odnaleziony w grobowcu na Powązkach sztandar 6. Pułku Ułanów Kaniowskich.

- Choć obecnie odnaleziony sztandar jest w znacznie gorszym stanie, eksperci dołożą wszelkich starań, by zachować go dla przyszłych pokoleń - zaznacza Muzeum Wojska Polskiego.

