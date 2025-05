Na całym świecie istnieją takie miejsca, które ze względu na swoje unikalne cechy są na tyle cenne , że zasługują na szczególną ochronę i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. To właśnie ze względu na swoją wyjątkową wartość trafiają na listę światowego dziedzictwa UNESCO . Choć objęcie takim wyróżnieniem wiąże się z licznymi staraniami o zachowanie wybranych miejsc, niestety nie zawsze udaje się uchronić je przed zniszczeniem.

Wojny, klęski żywiołowe czy zmiana klimatu potrafią w krótkim czasie zniszczyć to, co przez wieki było pieczołowicie budowane i pielęgnowane. Jednym z takich zagrożonych skarbów jest Walata. Niezwykłe miasto, którego degradacja postępuje i może dojść do tego, że z mapy świata bezpowrotnie zniknie unikatowe świadectwo wielkości Mauretanii i związane z tym rzadkie zabytki.