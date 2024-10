Banan za milion i frytki od Trumpa. Dwie aukcje, które podbijają Internet

Czy banan przyklejony do ściany za pomocą taśmy to sztuka, a frytki podane przez prezydenta mogą być cenne? Dwie aukcje, które wywołały poruszenie na świecie, stawiają pytania o to, za co ludzie są w stanie zapłacić. Zarówno banan Maurizia Cattelana, jak i frytki od Trumpa, pokazują, jak daleko sięga ludzka chęć posiadania czegoś wyjątkowego.

Zdjęcie Frytki od Trumpa i banan przyklejony taśmą do ściany. Za co jesteśmy w stanie sporo zapłacić? / POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP / AFP