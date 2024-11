"Internet jest pełen kotów, a w tym przypadku fałszywych witryn z kotami, rozpowszechniających złośliwe oprogramowanie i wykorzystywanych do bardzo ukierunkowanej optymalizacji wyszukiwarek", zaznacza Sophos, wskazując na kampanię ze złośliwym oprogramowaniem GootLoader. GootLoader "zazwyczaj wykorzystuje zatruwanie SEO i zainfekowane strony internetowe, aby zwabić ofiary do pobrania archiwum ZIP, które podszywa się pod poszukiwany przez użytkownika dokument". To jednak nie są jedyne zagrożenia - eksperci ostrzegają także przed innymi tematami wyszukiwań .

W ramach tej niezwykle specyficznej kampanii ofiarą złośliwego oprogramowania GootLoader padają użytkownicy szukający informacji na temat legalności kotów bengalskich w Australii. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce "Are bengal cats legal in Australia?" i "Do you need a license to own a bengal cat in Australia?" (Czy koty bengalskie są legalne w Australii?, Czy potrzebujesz licencji na posiadanie kota bengalskiego w Australii?). Wyniki wyszukiwania kierują użytkownika do niebezpiecznych stron. Na urządzeniu instalowane jest złośliwe oprogramowanie, a hakerzy mają z tego korzyści, np. mogą pozyskać wrażliwe informacje.