Ile kosztuje subskrypcja Netflix w 2026 roku?

Netflixa nie trzeba nikomu przedstawiać - jedni go kochają, inni nienawidzą. Znajdziemy tam finałowy sezon absolutnego hitu "Stranger Things", niedawno do biblioteki trafiła polska produkcja traktująca o tragedii polskiego promu "Heweliusz", a fani lekkich treści znajdą tam wszystkie sezony "Emily w Paryżu". Nie ma jednak nic za darmo!

Podstawowy plan na Netflixie kosztuje 33 zł miesięcznie. Dzięki niemu mamy dobrą jakość obrazu i dźwięku, w jakości 720p (HD). Jest to oczywiście najtańsza dostępna opcja, która pozwala nam na oglądanie treści i pobieranie na 1 urządzeniu jednocześnie w gospodarstwie domowym.

Drugi plan, standardowy wyróżniać ma się doskonałą jakością obrazu i dźwięku i rozdzielczością 1080p (Full HD). Możemy z niego skorzystać za 49 zł miesięcznie, a oglądać i pobierać można jednocześnie na 2 urządzeniach.

Mamy też wersję premium, z - a jakże - najlepszą jakością obrazu i dźwięku oraz rozdzielczością 4K (Ultra HD) + HDR. W cenie jest również dźwięk immersyjny. Z planu można skorzystać jednocześnie na 4 urządzeniach w gospodarstwie domowym, pobierać można natomiast na aż 6 urządzeń. No to ile za taką przyjemność? Aż 67 zł miesięcznie.

Oczywiście trzeba wspomnieć, że domyślnie z konta mogą korzystać jedynie osoby, które współdzielą z nami gospodarstwo domowe. Możemy dodatkowo dokupić dostęp dla kolejnych użytkowników, jednak wiąże się to z opłatą 13 zł miesięcznie za osobę.

Tyle musisz zapłacić za HBO Max w 2026 roku

Nie wiem, gdzie byliście w ostatnich latach, jeśli macie do nadrobienia np. "Grę o tron", ale na co zdecydowanie warto zwrócić uwagę podczas szukania wieczornego seansu, to wielokrotnie nagradzany, zapierający dech w piersiach serial o tytule "The Pitt", który już 9 stycznia powróci na platformę z drugim sezonem, a także na mocną polską pozycję, jaką jest "Niebo. Rok w piekle" z Tomaszem Kotem w roli przywódcy sekty z lat 90. To co, oglądamy?

Na HBO Max również mamy do dyspozycji trzy plany o tych samych nazwach. Różni się jednak zdecydowanie ich cena. Plan podstawowy, umożliwiający oglądanie na 2 urządzeniach jednocześnie w jakości Full HD, który - uwaga - zawiera reklamy, ale daje dostęp do serialu HBO, biblioteki TVN i więcej, kosztuje 29,99 zł miesięcznie. Możemy też wykupić dostęp roczny za 299 zł (i oszczędzamy wtedy 60,88 zł).

Opcja standardowa również umożliwia oglądanie na 2 urządzeniach jednocześnie w jakości Full HD, nie ma jednak reklam, za to możemy pobierać treści (30 pobrań). Do dyspozycji mamy HBO, kanały HBO, bibliotekę TVN i więcej, a ta ten plan zapłacimy 39,99 zł miesięcznie (lub 399 zł rocznie, oszczędzając 80,88 zł).

Dostępny jest też oczywiście plan premium. Za 49,99 zł miesięcznie otrzymamy dostęp do biblioteki HBO, kanałów HBO, a także biblioteki TVN i więcej, 100 pobrań (z ograniczeniami), możliwość oglądania na 4 urządzeniach jednocześnie, materiały 4K UHD i Dolby Atmos w miarę dostępności. Tu również możemy wybrać opcję roczną, płacąc 499 zł (i oszczędzając tym samym 100,88 zł).

Co z pewnością warto zaznaczyć, to że po roku subskrypcja automatycznie zmienia się na miesięczną - na to trzeba uważać, jeśli nadal będziemy chcieli mieć dostęp do biblioteki serwisu po, przyjmijmy, niższej cenie.

Cena Disney+ na 2026 rok. Ile kosztuje dostęp do serwisu?

Disney+ zdecydowanie nie przyciąga uwagi jedynie dzieci, dorośli także znajdą w bibliotece coś dla siebie. Doskonałe sezony serialu "The Bear", uwielbiany Pedro Pascal w "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" czy zachwycająca Florence Pugh skacząca z drugiego najwyższego budynku na świecie w "Thunderbolts*" to jedynie zalążek treści czekających na fanów kina.

Jeśli chcemy skorzystać z serwisu Disney+, mamy do wyboru dwa plany. Pierwszy, czyli standard daje nam możliwość jednoczesnego oglądania filmów i seriali bez reklam na 2 urządzeniach w jakości wideo do 1080p Full HD.

Tu trzeba jednak zaznaczyć, że Disney zastrzega sobie prawo do wyświetlania materiałów promocyjnych podczas transmisji na żywo (w tym w trakcie powtórek) i wydarzeń specjalnych, a także przez i po odtwarzaniu treści (i dotyczy to także droższego planu).

Za standardowy zapłacimy 34,99 zł miesięcznie lub 349,90 zł za rok, oszczędzając tym samym 69,98 zł.

Drugi plan - premium - umożliwia jednoczesne oglądanie na 4 urządzeniach w jakości do 4K UHD i HDR, obsługę Dolby Atmos, a także pobieranie. Za tę opcję zapłacimy 59,99 zł miesięcznie albo 599,90 zł za rok, dzięki czemu zaoszczędzimy 119,98 zł.

Prime Video z ekstra ceną za rok. Tyle kosztuje w 2026

Na Prime Video lubujący się w horrorach będą mogli obejrzeć między innymi głośną "Substancję", która wielu zmusiła do wyjścia z kina - warto sprawdzić, czy w was też wywoła tak sprzeczne uczucia. Poza tym mamy tu również sporo polskich filmów dokumentalnych dla wielbicieli piłki nożnej, takich jak "Szczęsny" czy "Lewandowski: Nieznany", ale i bardzo popularne seriale, np. "Fallout" czy "Tego lata stałam się piękna".

Dostęp do Prime Video możemy kupić wraz z subskrypcją Amazon Prime. Dzięki temu otrzymujemy także darmowe dostawy na Amazon.pl oraz Prime Gaming. Plan miesięczny kosztuje 10,99 zł. Amazon Prime oferuje też bardzo atrakcyjną cenę za rok - i jest to 49 zł (to tyle, ile miesięcznie kosztuje standardowy plan Netfixa, i premium HBO czy SkyShowtime). Jeśli nie wiecie, czy to oferta dla was, możecie skorzystać z darmowego okresu próbnego, wynoszącego aż 30 dni.

Cena SkyShowtime w 2026 roku. Najtańsze opcje z reklamami

Oglądaliście już "Gladiator II" albo jesteście na bieżąco z westernem "Yellowtone"? Nie? A może chcielibyście też zobaczyć najnowsze "Wicked"? Te tytuły znajdziecie na platformie SkyShowtime. Jeśli chodzi o dostępne plany, to… Jest tego trochę. Mamy opcję standard, premium i standard z reklamami. Ale to nie takie proste!

Wersję standard kupimy w formie miesięcznej za 24,99 zł, 6-miesięcznej za 109 zł (co w przeliczeniu daje 18,20 zł za miesiąc) lub rocznej za 198,99 zł (czyli 16,59 za miesiąc). W tych cenach możemy oglądać materiały bez reklam w Full HD na 2 ekranach jednocześnie, a dodatkowo mamy 30 plików do pobrania na miesiąc.

To dość standardowa cena, patrząc po konkurencji, ale, jeśli chcielibyśmy płacić mniej, a nie przeszkadzają nam reklamy, to mamy też do dyspozycji taką wersję. Za dostęp do biblioteki z reklamami, nadal w wersji Full HD, ale i możliwość oglądania tylko na jednym urządzeniu, musimy zapłacić 19,99 zł miesięcznie lub 89 zł za 6 miesięcy (14,90 zł za miesiąc) albo 159,99 zł za rok (13,34 zł miesięcznie).

W ramach opcji premium również mamy dostępne trzy rodzaje płatności. Dzięki niej możemy oglądać materiały bez reklam w 4k UHD na 5 ekranach jednocześnie, pobierzemy też 100 plików na miesiąc. Możemy płacić miesięcznie 49,99 zł albo wybrać płatność 6-miesięczną w kwocie 219 zł za pół roku (w przeliczeniu to 36,50 zł za miesiąc) lub roczną za 398,99 zł (co daje 33,25 zł miesięcznie).

Ile zapłacisz za Apple TV w 2026 roku?

Na pewno słyszeliście o głośnych hitach takich jak "The Severence" czy "The Morning Show". Może interesuje was gorący tytuł, jakim jest "Jedyna". Jeśli tak, to możecie nadrobić serialowe zaległości wykupując dostęp do Apple TV. Jeżeli pod choinką znaleźliście jakiś produkt firmy Apple, trzymiesięczna subskrypcja serwisu jest dla was dostępna za darmo.

Dostęp za niską cenę możecie też otrzymać, jeśli jesteście studentami, wraz z subskrypcją Apple Music dla studentów. Zapłacicie jedynie 11,99 zł.

Jeżeli jednak czasy studenckie są zdecydowanie za wami, zostaje zwykły pan za 34,99 zł miesięcznie. Przed tym możecie przetestować platformę w ramach tygodnia próbnego.

Tyle kosztują serwisy streamingowe w 2026 roku. Dla każdego coś dobrego

Jeżeli chcecie oglądać najnowsze filmy i seriale bez wychodzenia z domu, trzeba przyznać, że jest w czym wybierać. Każdy z serwisów oferuje ogromną bibliotekę z treściami różnego typu, które czasem się pokrywają, a niektóre tytuły znajdziemy wyłącznie na danej platformie. Dokonując wyboru, z pewnością warto zwrócić uwagę na cenę, ale i na to, czy w aplikacji na pewno znajdziemy interesujące nas filmy i seriale. Korzystając z aplikacji streamingowych, polecamy również wykazać się sprytem - sprawdzajcie serwisy przy pomocy dostępnych czasów próbnych, miejcie też oczy i uszy szeroko otwarte na wszelkie promocje, o których bardzo często informujemy na GeekWeek.pl!

