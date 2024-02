Teoria martwego internetu. Od 2016 roku logujesz się na cmentarz

Sztuczna inteligencja włada internetem

Według raportu Imperva na 2021 rok 40 proc. ruchu generowanego w internecie było rzeczywiście przez boty...

Od 2013 roku boty ciągle ewoluują, a pojawienie się generatywnej sztucznej inteligencji tylko przyśpiesza ten proces. Ich aktywność najbardziej jest widoczna w mediach społecznościowych. Eksperci uważają, że treści generowane przez boty będą coraz szybciej „psuły” internet. Marissa Mayer, dyrektor generalny Yahoo i wcześniejszy pracownik Google, w wywiadzie dla Freakonomics w 2022 roku przyznała, że „jakość Internetu ucierpiała.”

Kiedy zaczynałam pracę w Google, istniało około 30 milionów stron internetowych, więc przeszukanie ich wszystkich i zindeksowanie było stosunkowo proste. Wydaje się, że to dużo. Jednak teraz Google widzi ponad bilion adresów URL. Mówi Meyer.

Dlaczego internet się psuje?

Mimo że niektóre usługi rzeczywiście uległy pogorszeniu, to raczej ciężko uznać, że internet umarł. Większość treści dostępnych w sieci to w dalszym ciągu wynik aktywności człowieka. Chociaż ruch w sieci pomału zbliża się do pewnej równości między aktywnością ludzką a aktywnością generowaną przez sztuczną inteligencję.

Teoria o martwym internecie, podobnie jak inne teorie spiskowe, wykorzystała ziarno prawdy do tego, aby wykreować alternatywną rzeczywistość. Z drugiej strony, coś, co można wziąć za szaloną historię wymyśloną dla zabawy, zwraca uwagę na realny problem, który z biegiem czasu będzie się jedynie pogłębiał. Co prawda internet jeszcze nie umarł, ale jest na drodze do tego, aby stać się wspomnianym cmentarzyskiem.

Elon Musk chcąc przeciwdziałać zalewaniu platformy X przez boty, postanowił wprowadzić symboliczne opłaty za zamieszczanie postów i komentowanie. Internauci wyrazili swoje oburzenia tym, że teraz muszą płacić, jednak z perspektywy czasu, niewielka miesięczna opłata nie wydaje się takim złym pomysłem, gdy jednocześnie będzie to redukowało wpływ botów na naszą aktywność.

Żadna z platform „wymiany myśli” nie jest wolna od botów, czy chodzi o Facebook, czy o YouTube, czy nawet o Wykop, wszędzie widać wpływ aktywności innej niż ludzka.

***

