Życie poza Ziemią? Naukowcy rozważają sposoby, jak zaszczepić mikrobami księżyc lodowy Saturna - Enceladus. Według nich posiada on warunki umożliwiające podtrzymywanie znanych typów życia, co podnosi pytanie, czy mógłby zostać celowo zaszczepiony w celu zbadania procesu powstawania biosfer.

Enceladus jest pierwszym ciałem planetarnym, które wykazało, że posiada wszystkie wymagania dotyczące zamieszkiwalności w dzisiejszych czasach. To skłoniło badaczy do zadawania pytań i rozmyślań nad nowymi badaniami, które można by przeprowadzić.

Plan na przeprowadzenie tego wielowiekowego eksperymentu wygląda następująco. Nowe misje kosmiczne na księżyc Saturna będą badały jego właściwości geofizyczne i to, w jaki sposób mogą one sprzyjać powstawaniu życia. Jeśli okaże się, że Enceladus jest niezamieszkały, będziemy mogli przystąpić do prób sprowadzenia tam życia, aby zbadać i zrozumieć, jak rozprzestrzenia się ono na martwym, lecz nadającym się do zamieszkania ciele planetarnym.