Prochy czterech prezydentów krążą po ziemskiej orbicie

Prochy prezydentów i twórców serialu Star Trek w kosmosie

Co ciekawe, pierwszy lot miał miejsce w czerwcu 2019 roku. Wówczas na ziemską orbitę poleciały urny z prochami aż 152 znanych osobistości z całego świata. Takie formy pogrzebu ostatnimi czasy stają się coraz popularniejsze. Zapotrzebowanie jest tak duże, że firma myśli o realizacji startów rakiet nawet co tydzień. Firma planuje, że w przyszłości będzie do realizacji swoich misji wykorzystywać potężną rakietę Falcon Heavy od SpaceX.

Przedstawiciele firmy mają jeszcze większe plany. Zapowiadają bowiem, że niebawem prochy zmarłych będą mogły być przechowywane w kapsułach na Księżycu i Marsie, a nawet odbyć podróż po galaktyce. To nie są fanaberie i plany, których nie można zrealizować. Celestis na dowód przedstawiło kolejną kontrowersyjną misję.

Firma Celestis wysyła ludzkie prochy w kosmos

Tym razem firma umieści na ziemskiej orbicie kilkadziesiąt kapsuł z prochami. Polecą one w kosmos na pokładzie rakiety Vulcan Centaur, zbudowanej przez United Launch Alliance. W pewnym sensie w całym przedsięwzięciu udział będzie brał Jeff Bezos, założyciel Amazona. To jego firma dostarcza silniki do rakiety. Miliarder wspiera również bardzo dużo podobnych projektów, które związane są z kosmosem.

Celestis ujawniła, że wysłanie prochów na orbitę kosztuje ok. 12 tysięcy dolarów i z oferty może skorzystać każda rodzina, która pragnie w taki sposób uhonorować życie swojego członka rodziny. Przypominamy, że niedawno w kosmos poleciał William Shatner, znany jako kapitan Kirk z oryginalnego Star Treka. Tę niezwykłą podróż zapewnił mu szef Amazonu.