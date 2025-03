Rekordowe misje kosmiczne. Kto był najdłużej w przestrzeni?

Butch Wilmore i Suni Williams , astronauci NASA, spędzili w kosmosie 9 i pół miesięcy, chociaż planowo mieli tam pozostać przez około dwa tygodnie. Nigdy wcześniej nie doszło do sytuacji, gdy krótka podróż przerodziła się w tak długą. Para spędziła poza Ziemią 286 dni , czyli 36 razy dłużej , niż przewidywano.

- Jeśli spojrzeć na to matematycznie, biorąc pod uwagę procent pierwotnie zaplanowanej misji, to jest to największe procentowe wydłużenie - powiedział Ken Bowersox, szef operacji kosmicznych NASA.